قال مصطفى يونس، مدير الكرة بالنادي المصري، إن حسام حسن المدير الفني السابق للفريق المصري البورسعيدي ترك لاعبي المصري محطمين بدنيًا ونفسيًا.

وأضاف يونس، خلال مداخلة هاتفية مع الكابتن زكريا ناصف، ببرنامج «الماتش» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن لاعبي المصري مستهلكه خصوصًا وأن الفريق يلعب مباراة كل 3 أيام، من بورسعيد وإسكندرية وإسماعيلية.

وتابع مصطفى يونس، أنه لا يوجد مدير فني يستطيع أن يكوَن فرقه خلال 10 أيام، ولا يوجد لتصليح أخطاء الفريق البورسعيدي.

وأكد مصطفى يونس، أن حسام حسن تعاقد مع 68 لاعبًا على مدار 3 سنوات وتساءل أين هؤلاء اللاعبين وهناك لاعبين أفارقة لم يستفاد منهم النادي المصري «بنكلة»، كاشفًا أن حسام حسن كان ينفذ ما يريده.