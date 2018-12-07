بعد فترة غياب طويلة دامت ما يقرب من 4 سنوات تعود الفنانة آمال ماهر، بألبومها الغنائي الجديد "الإحساس" المتوقع أن يصدر مع بداية العام المقبل.

ونشرت آمال برومو الألبوم الجديد الذي تنتجه شركة فولين للإنتاج الفني وهي شركة إنتاج جديدة.