شهد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، عرضا حيا للرسم التشكيلي حيث أدى الفنان العالمي جمال مليكه و50 فنانًا من أوروبا ومصر عرضا بالرسومات التشكيلية ضمن فعاليات بينالي شرم الشيخ الدولي الثالث للفنون بشرم الشيخ.

وأعلن المحافظ عن إقامة البينالي الرابع بشرم الشيخ في الموعد نفسه من العام المقبل، مشيرًا إلى تكريم الفنانين والفائزين في ختام البينالي مساء اليوم.

وقدم الدكتور جمال مليكه، الشكر والتقدير لمحافظ جنوب سيناء الذي يرعى بينالي شرم الشيخ لعامه الثالث على التوالي.

وأعرب جميع الفنانين عن سعادتهم البالغة لتواجدهم بمدينة شرم الشيخ باعتبارها منبعًا للإبداع والفن موجهين رسالة سلام منها لجميع العالم.

حضر العرض اللواء نادر عشماوي السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء والفنانة ندي بسيوني والمذيعة التلفزيونية رانيا هاشم ومستشاري محافظ جنوب سيناء.