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كمال درويش: لاعبو الأهلي لا يستحقون ارتداء الفانلة الحمراء

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"الوزراء" ينشر نتائج مبادرة "صوتك مسموع"

"الوزراء" ينشر نتائج مبادرة "صوتك مسموع"

"نصاروعرفات" يبحثان مع وفد مرسيدس تزويد مصر بالاتوبيسات السريعة

"نصاروعرفات" يبحثان مع وفد مرسيدس تزويد مصر بالاتوبيسات السريعة

اغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى لسوء الاحوال الجوية

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«السكة الحديد»: غرف طوارئ منتشرة بمناطق الهيئة استعدادًا للتغييرات الجوية

«السكة الحديد»: غرف طوارئ منتشرة بمناطق الهيئة استعدادًا للتغييرات الجوية

ضبط 4 طرب حشيش وأفيون بحوزة 4 تجار مخدرات في حملة أمنية بأسيوط  

ضبط 4 طرب حشيش وأفيون بحوزة 4 تجار مخدرات في حملة أمنية بأسيوط  

إغلاق ميناء شرم الشيخ بجنوب سيناء لسوء الأحوال الجوية

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من تقشير البصل إلى همّ البيت والعيال: امسكى دموعك يا «سماح»

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