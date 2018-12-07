لقي طالب مصرعه غرقا أمس، إثر سقوطه في نهر النيل أثناء السير على حافته بدائرة قسم ثان سوهاج، تم انتشال الجثة ونقلها لمستشفى أخميم المركزي.

تلقى اللواء هشام الشافعي مدير أمن سوهاج، إخطارا من قسم شرطة ثان سوهاج من مستشفى أخميم المركزي بوصول "محمود. أ. ح. ط" 15 عاما طالب، ويقيم شارع السلخانة القديمة، دائرة قسم أول سوهاج "جثة هامدة" ادعاء غرق، بالانتقال والفحص وسؤال والده "أحمد.ح.ط" قرر بأنه أثناء تواجد نجله على حافة نهر النيل انزلقت قدمه وسقط بالمياه مما نتج عنه وفاته، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك، وحرر محضرا بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.