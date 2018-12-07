قال اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، إنه تقرر الاستفادة من التجارب الناجحة بمحافظات الجمهورية في شتى القطاعات الخدمية، لتطبيقها بنطاق المحافظة للتخفيف عن كاهل المواطنين والتيسير عليهم.

وأشار في تصريحات صحفية، إلى أنه أناب الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، لزيارة محافظة بني سويف برفقة مسؤولي وقيادات المحافظة من شركة مياه الشرب والصرف الصحي والجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والري، وذلك لمعاينة تجربة محافظة بني سويف الرائدة في إقامة محطات معالجة لمياه الصرف الصحي بنظام MBR المعتمدة عالميا، للتغلب على أزمة غياب الصرف الصحي لغالبية القرى وضعف القدرة على التمويل.

واستقبل المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، والدكتور عاصم سلامة، نائب المحافظ، وفد محافظة البحيرة بقيادة نائب المحافظ، وزاروا محطة صرف صحي قرية البساتين بمركز ناصر ببني سويف، وتفقدوا المحطة تمهيدا للقيام بإعداد تقرير وعرضه على محافظ البحيرة، وذلك لدراسة إمكانية تطبيق التجربة بالمحافظة، خاصة بالقرى الأكثر احتياجا التي يتناسب تعداد سكانها مع قدرة المحطة.