أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، تواصل أعمال تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بوادي النطرون، مشيرا إلى أنه جرى تشجير المداخل بأشجار النخيل والزينة بطول 16 كيلو متر، بداية من مدخل مدينة وادي النطرون وحتى الأديرة، كما جرى تركيب البنرات المضيئة بمدخل بيت الوادي على طول الطريق ووضع لافتة إرشادية في الجزيرة أمام مدخل بيت الوادي، موضحا عليها معالم بيت الوادي ووضع لافتة مرورية موضح عليها اتجاهات الأديرة.

وشدد محافظ البحيرة، على سرعة استكمال أعمال إقامة نقطة طوارئ بجوار مزرعة دير القديسين ورفع كفاءة وتطوير منطقة الأديرة ومداخل المدينة وتزويدها بالمرافق الحيوية والخدمات اللوجستية المختلفة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وأضاف أنه جرى الانتهاء من أعمال رصف طريق بيت الوادي واستكمال ورصف طريق دير الأنبا بيشوي ودير البراموس وإنارتهما وتركيب كشافات الإنارة على الأعمدة، كما جرى الانتهاء من أعمال رفع كفاءة ورصف الطرق الداخلية واستكمال توصيل كافة المرافق من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء لمسار الرحلة.