أكد الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشؤون المتابعة، الانتهاء من تنفيذ نسبة 98% من أعمال المرحلة الأولى لإنشاء المقر الدائم للجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، و66% من أعمال المرحلة الثانية، بتكلفة كلية تبلغ حوالي 4.5 مليار جنيه، موضحا أنه تم الأخذ في الاعتبار عند إنشاء مشروع الجامعة، معايير كفاءة استهلاك الطاقة في كافة المباني، فضلاً عن العمل على إنشاء محطة لإنتاج الطاقة النظيفة.

جاء ذلك خلال تفقد وفد من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، برئاسة الدكتور جميل حلمي، ونبيل فؤاد، رئيس قطاع التنمية بالوزارة، أعمال إنشاء المقر الدائم للجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن مثل تلك المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة من شأنها العمل علي تنمية الأفراد والمجتمع، بالإضافة إلى كونها وسيلة للتعاون المشترك بين الحكومات أو بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية، فضلا عن العمل علي تنويع وتنمية الموارد المالية.

وأضافت السعيد، أن الجامعة المصرية اليابانية تُعد نموذجاً متميزاً للجامعات الحكومية الذكية التي تطبق جميع معايير التنمية المستدامة، مشيرة إلي دمج التطبيق العملي لأبعاد التنمية المستدامة في البرامج التعليمية التي تقوم الجامعة بتنفيذها حاليًا والبالغ عددها 13 برنامج يستفيد منها حوالي 500 طالب، موضحة أن الجامعة تعتمد علي المعايير اليابانية في الجوانب التعليمية والبحثية والادارية.

ومن ناحيته، أشاد جميل حلمي، رئيس الوفد، بمستوى الإنجاز المحقق على أرض الواقع في تنفيذ مشروع الجامعة، والتي بدء في تنفيذها على مساحة 200 فدان في مايو 2016، مشيرا إلى أن المشروع وفر منذ بدايته أكثر من 2000 فرصة عمل للشباب.

يذكر أن الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا جامعة حكومية مصرية بالشراكة مع دولة اليابان، وتقوم من خلال تعزيز الروابط والتعاون بين المؤسسات الأكاديمية المصرية واليابانية، وتتكون من كليتي الهندسة، وتضم تخصصات الإلكترونيات والاتصالات، علوم الحاسب، القوي الكهربائية، الهندسة الصناعية، علوم المواد، الميكاترونيات، الهندسة الكيميائية والبتروكيميائية، ومصادر الطاقة، والكلية الثانية هي كلية التجارة والدراسات الإنسانية، وتضم كلية إدارة الأعمال الدولية وإدارة النظم، الدراسات الإنسانية، وتقبل الكلية طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات الدول العربية والدبلومة الأمريكية ومدارس المتفوقين "STEM".