استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، توماجاي مدير إدارة تنمية الموارد البشرية بهيئة الجايكا اليابانية، والوفد المرافق لها.

جاء ذلك في إطار بحث آليات التعاون بين الوزارة والهيئة فى المجالات التعليمية والبحثية والتكنولوجية والتدريبية، بحضور عمرو عدلي نائب الوزير لشؤون الجامعات، بمقر الوزارة.

في بداية اللقاء، أشاد الوزير، بالتعاون المثمر بين الوزارة والهيئة، والذي يعكس عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر واليابان، وخاصًة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي.

وبحث الجانبان، أوجه التعاون بين الوزارة وهيئة الجايكا في العديد من المشروعات المتميزة فى مجال التعليم العالى ومنها: مشروع الجامعة المصرية اليابانية "E.JUST"، التي تعد نموذجًا للتعاون المثمر بين حكومتي مصر واليابان.

وناقش الجانبان، مشروع مبادرة التعليم المصرية اليابانية الذي تشرف عليه وزارة التعليم العالي بالاشتراك مع وزارتي الصحة والتربية والتعليم، ويتضمن المشروع تدريب المدرسين ومديري المدارس وتأهيلهم للعمل بالمدارس اليابانية، وتدريب الأطباء والممرضين، بالإضافة إلى تقديم منح تدريبية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، فضلًا عن التعاون مع الهيئة فى توفير المنح اليايانية لطلاب البكالوريوس والدراسات العليا، بالإضافة إلى مشروع تنمية الكوادر البشرية.

كما طالب الوزير، دعم الجامعات اليابانية لمشروعات جامعتي الجلالة والعلمين، موضحًا أن الدولة تتبنى اتجاهًا نحو دعم جودة التعليم العالي بالاستفادة من الخبرة العالمية للجامعات الكبرى والمتميزة في دول العالم.

واستعرضت مدير إدارة تنمية الموارد البشرية بهيئة الجايكا اليابانية المرحلة الثانية لإنشاءات الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا "E.JUST" ببرج العرب، مشيرة إلى دعم الهيئة للمرحلة الثالثة للجامعة والتي تستمر لمدة خمس سنوات مقبلة.

حضر اللقاء، أومورا رئيس مكتب الجايكا بمصر، وماتسوزاكي نائب رئيس مكتب الجايكا بمصر، وكاميليا صبحي القائم بأعمال رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، ومحمد الشناوي مستشار الوزير للاتفاقيات والعلاقات الدولية.