لقي تباع مصرعه أمس، إثر سقوط ماسورة صرف صحي عليه داخل محطة الصرف الصحي بجهينة، وجرى نشل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي، وأخطرت النيابة العامة.

تلقى اللواء هشام الشافعي مدير أمن سوهاج، إخطارا بورود بلاغ لمركز شرطة جهينه بوفاة أحد الأشخاص داخل محطة الصرف الصحي، بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء قيام "جمال. م. أ. م" 52 عاما، تباع بشركة المقاولات المصرية مختار إبراهيم سابقا، ويقيم بشبرا الخيمة – القليوبية بتحميل مواسير صرف صحي داخل محطة الصرف الصحي بسوهاج على سيارة تابعة للشركة سقطت إحداها عليه مما أدى لوفاته.

بسؤال كلا من "علي. ع. ع. م" 48 عاما، مدير عام بذات الشركة، ويقيم بندر المراغة، و"وليد. أ. ع. ح" 36 عاما، سائق بالشركة ويقيم الباجور المنوفية، لم يتهما أحد بالتسبب في ذلك، بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة كسر بالضلوع والقفص الصدري ونزيف داخلي بالصدر وهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وأيدت تحريات إدراة البحث الجنائي ذلك.