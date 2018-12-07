قال أحمد عبد العظيم رئيس مدينة أبورديس إنه تم تطهير طريق "أبورديس/ طور سيناء" من الإطماءات التي تركتها السيول التي تعرضت لها المدينة أمس، مؤكدا أن الطريق يعمل بشكل طبيعي الأن.

وأضاف أنه تم الدفع بعدد من المعدات الثقيلة لإزالة الصخور والرمال وجميع المخلفات التي تركتها مياه السيول أمام حركة المرور، حرصا على حياة المواطنين.

وكانت عدة أودية من محافظة جنوب سيناء قد تعرضت أمس لسيول تتراوح مابين الخفيفة والمتوسطة والضعيفة، أحدهم سيل متوسط الشدة خارج من منطقة الرحبه ووادي النفوس عند وادي مكتب ليصب في وادي فيران.

كما تعرضت منطقة الكيلو 11 بمدينة أبورديس لسيل متوسط، بالإضافة إلى حدوث سيل ضعيف جدا خارج من وادي السيج ليصب في وادي وردان عند قرية أبوصويرة بمدينة رأس سدر.