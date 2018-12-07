أصدر محمد سعفان وزير القوى العاملة، 3 قرارات بتكليفات للقيام بمهام بعض الوظائف القيادية الشاغرة بالوزارة، لحين الإعلان عنها وفقا لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

وتضمن القرار الأول تكليف هويدا محمود ذكي، مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية بمديرية القوى العاملة بالقاهرة، للقيام بعمل وكيل المديرية.

ونص القرار الثاني على تكليف ياسمين محمود السيد، كبير باحثين، للقيام بعمل المدير العام للإدارة العامة لعلاقات العمل بالوزارة، والقرار الثالث، بتكليف مجدي محمد عبدالعزيز، للقيام بعمل المدير العام للإدارة العامة لمعلومات سوق العمل.

يذكر أن منصب مدير مديرية القوى العاملة بالقاهرة "وكيل أول"، ويشغله حاليا خالد المصري، ومنصب وكيل المديرية "وكيل وزارة" يشغله حاليا هويدا محمود ذكي، مدير عام الشؤون القانونية.