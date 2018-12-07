أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تنفيذ دورات التثقيف المالي للطلائع تحت شعار "تيجي نتعلم بورصة"، لمحاكاة البورصة ضمن مبادرة "عشان بكرة" للتثقيف المالي والإداري للطلائع.
يأتي ذلك بالتعاون بين البورصة المصرية ومديرية الشباب والرياضة، برعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية، وذلك في إطار الإسبوع المالي العالمي للخدمات المالية والتثقيف المالي لعام 2018/2019.
وأكد غراب ضرورة الاهتمام بالشباب وتدريبهم وتزويدهم بالمهارات المختلفة في شتي المجالات لمساعدتهم علي دخول السوق العمل وتحسين مستواهم الاقتصادي و الاجتماعي، وتطوير قدراتهم البدنية والفكرية وتوجيه طاقاتهم واستغلالها لصالح المجتمع.
وفي هذا السياق، قال وائل الألفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، إن إدارة الطلائع بمديرية الشباب والرياضة بالشرقية تنفذ عدد من دورات التثقيف المالي للطلائع، بمراكز شباب "السادات، ناصر، القنايات، الأخيوة، شيبة، العدوة، أولاد سيف، السعديين، والنخاس"، إضافة إلى تنفيذها بعدد من المدارس، هي: الثانوية العسكرية، الثانوية الرياضية، جمال عبدالناصر الثانوية بنات، الحناوي الإعدادية بنين، والمسلمية الإعدادية بنين.
وأضاف الألفي أن المدربين هم مجموعة من الشباب من أبناء مراكز الشباب الذين تم تدريبهم بالانشطة المختلفة بمراكز الشباب، مؤكدا أنه من المقرر تنفيذ دورات التثقيف المالي للطلائع بمختلف مراكز الشباب بنطاق المحافظة.