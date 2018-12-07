أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تنفيذ دورات التثقيف المالي للطلائع تحت شعار "تيجي نتعلم بورصة"، لمحاكاة البورصة ضمن مبادرة "عشان بكرة" للتثقيف المالي ‏والإداري للطلائع.

يأتي ذلك بالتعاون بين البورصة المصرية ومديرية الشباب والرياضة، برعاية ‏وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية، وذلك في إطار الإسبوع المالي العالمي للخدمات ‏المالية والتثقيف المالي لعام 2018/2019.

وأكد غراب ضرورة الاهتمام بالشباب وتدريبهم وتزويدهم بالمهارات المختلفة في ‏شتي المجالات لمساعدتهم علي دخول السوق العمل وتحسين مستواهم الاقتصادي و الاجتماعي، وتطوير قدراتهم البدنية والفكرية وتوجيه طاقاتهم واستغلالها لصالح المجتمع.‏

وفي هذا السياق، قال وائل الألفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، إن إدارة الطلائع ‏بمديرية الشباب والرياضة بالشرقية تنفذ عدد من دورات التثقيف المالي للطلائع، ‏بمراكز شباب "السادات، ناصر، القنايات، الأخيوة، شيبة، العدوة، أولاد سيف، السعديين، ‏والنخاس"، إضافة إلى تنفيذها بعدد من المدارس، هي: الثانوية العسكرية، الثانوية ‏الرياضية، جمال عبدالناصر الثانوية بنات، الحناوي الإعدادية بنين، والمسلمية الإعدادية بنين.

وأضاف الألفي أن المدربين هم مجموعة من الشباب من ‏أبناء مراكز الشباب الذين تم تدريبهم بالانشطة المختلفة بمراكز الشباب، مؤكدا أنه من المقرر ‏تنفيذ دورات التثقيف المالي للطلائع بمختلف مراكز الشباب بنطاق المحافظة‏.