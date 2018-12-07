استمر الفنان اللبناني راغب علامة في الهجوم على السياسيين اللبنانيين، بعد طرحه، أمس، أغنية سياسية تنتقد الأوضاع في بلاده، للمرة الأولى في مشواره الفني، والتي تحمل اسم "طار البلد"، في دعوة منه للشعب اللبناني للتصدي والتحرك، وعدم السكوت بعد الآن عما يحدث على أرضه، للحفاظ على لبنان قبل فوات الأوان.

وغرد راغب علامة عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، مهجاما النواب اللبنانيين: "كيف يمكن لنواب نالوا بضعة مئات أو آلاف قليلة من الأصوات أن يقرروا مصيرنا ويستدينوا بإسمنا أكثر من مئة مليار دولار، ونحن ندفعهم من جيوبنا وجيوب أولادنا، وهم يعيشوا على حسابنا لغاية يوم مماتهم وممات عائلاتهم ويفرضوا علينا ضرائب هي الأعلى في العالم.. دولة تستهزئ بالشعب".