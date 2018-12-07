أكد الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجال صناعات السكك الحديدية والبنية التحتية، مشيرا إلى أن نهضة الصناعة المصرية تتحقق بتعميق التصنيع المحلي والمشترك مع الخبرات العالمية.

وأضاف التراس، عقب توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة "أفيك إنتل" للمشروعات الهندسية الصينية الدولية: "اتفقنا مع الشركة على تبادل الخبرات والتدريب والتصنيع المشترك في مجالات السكك الحديدية والبنية التحتية ومختلف مجالات التصنيع".

وأكد أن الهيئة العربية للتصنيع تدخل في شراكات مع كبرى الشركات العالمية لتعميق التصنيع المحلي، مشيرا لأهمية التعاون مع الصين في ظل عمق ومتانة العلاقات التاريخية الممتدة بينها ومصر.

وتمتد مجالات التعاون للتصميم والتصنيع المشترك ونقل وتوطين التكنولوجيا، وتبادل الخبرات في البنية التحتية والسكك الحديدية وتغطية السوق المحلي والخارجي.

من جانبه أشاد السيد تشن وي، نائب رئيس شركة "أفيك إنتل" للمشروعات الهندسية الصينية، بالإمكانيات التكنولوجية والخبرات الفنية بالهيئة العربية للتصنيع، مؤكدا أنها كانت حافزاً قوياً للتعاون مع الهيئة.

وأعرب وي عن تطلعه لفتح آفاق جديدة للتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع في ظل مناخ الجاذب للاستثمارات التي تشهده مصر حاليا.