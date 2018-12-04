قال الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن الهيئة تستطيع المشاركة في تنفيذ الخطط التنموية للدولة عن طريق تصنيع ما تحتاجه الدولة لنجاح هذه الخطط.

وأوضح التراس خلال لقائه مع الكاتب الصحفي ضياء رشوان في أولى حلقات برنامج "بالمصري" المذاع عبر فضائية "الغد" أن الهيئة تساهم في مشروعات توفير المياة وتخطط لتصنيع محطات مياه بالتعاون مع شركة نمساوية ليصل المكون المحلي في المحطة بـ90%.

وأشار التراس إلى أن الهيئة تساهم في مشروعات توفير الطاقة وتنتج اللمبات الموفرة والأعمدة الكهربائية التي تعمل بالخلايا الشمسية.

وشدد التراس على أن الهيئة تساهم في تنفيذ الخطط التنموية للدولة معتبرًا أن ذلك هو الدور الذي تقوم به الهيئة مع التصنيع العسكري مؤكدًا أن ذلك لا يؤثر على التصنيع العسكري للهيئة لأن الهيئة تستغل فائض القدرة التصنيعية للمصانع وتوجهها في هذا الاتجاه.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، افتتاح المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2018"، المقام بمركز مصر للمعارض الدولية، والذي تنظمه القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع والشركة العالمية للبصريات، في الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر الجاري.

وتقام فعاليات المعرض على مدار 3 أيام، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويُعتبر المعرض المصري الأول في شمال إفريقيا، ومن المنتظر أنَّ يُعقد كل عامين.

وشارك في افتتاح المعرض 10 وزراء للدفاع من الإمارات، وعمان، والسودان، وفرنسا، واليونان، وقبرص، وجنوب السودان، والكاميرون، وكوريا الجنوبية، والصومال، فضلًا عن 7 رؤساء أركان و7 وزراء للإنتاج الحربي من الدول الشقيقة، بالإضافة إلى 373 جهة عارضة من صناع أنظمة الدفاع والأمن، بجانب أكثر من 10 آلاف زائر ويتضمن المعرض برنامجًا للمؤتمرات وبرامج لكبار الشخصيات.