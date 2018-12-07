أدى المصلون في مسجد "الحاج مهدي" بقرية ميت سويد بمحافظة الدقهلية اليوم، صلاة الجمعة دون خطبة بعد غياب خطيب المسجد، ورفض أي مواطن صعود المنبر حتى لا يعرض نفسه للمسائلة القانونية.

قال سامح السيد عوض، أحد المواطنين، "ذهبنا إلى المسجد لصلاة الجمعة، ولم يحضر الخطيب، وكان المسجد ممتلئ عن آخره فهو من أكبر مساجد القرية، وفي نفس الوقت تصادف وجود جنازة، وهو ما جعل المسجد يمتلئ بالمصلين عن آخره".

وأضاف عوض لـ"الوطن" أن أحد الأهالي تقدم وصلى بنا ركعتين، وغادر المصلين المسجد في حالة غضب شديد.

وقال ياسر محمد، أحد المواطنين، "إننا صلينا الجمعة ركعتين بدون خطبة بعد إفتاء من عدد من المقيمين على أمور المسجد ولا نعرف إذا كان خطأ أم صحيح".

وقال مصدر مسؤول بإدارة أوقاف بني عبيد، إنه حدث خطأ غير مقصود من الخطيب، بسبب أن بدل المسجد مع زميل له، إلا أن زميله لم يتمكن من الوصول إلى المسجد وتوجه إلى مسجد آخر وهو "المسجد الكبير" بالقرية، ولم يدرك الخطأ إلا بعد أن وجد إمام المسجد يصعد المنبر فعلم أنه وقع في خطأ ولم يتمكن من مغادرة المسجد لبدء الخطبة.

وأضاف أن عقوبة التخلف عن الخطبة بدون عذر هو خصم 3 آلاف جنيه منه لعدم بدل صعود المنبر عن 3 أشهر، والإحالة للتحقيق.

ومن جانبه قال الشيخ طه زياد وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، إنه سيتم توقيع أقصى عقوبة على الخطيب ولا يوجد عذر وتوقيع جزاء مباشر عليه.

وأضاف أنه سينتقل فورا إلى ديوان المديرية للتحقيق في الواقعة، وإحضار جميع المتسببين فيها.