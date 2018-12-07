تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، جهودها لضبط متهم فر هاربًا أثناء عرضه على النيابة العامة بمحكمة كوم حمادة الجزئية.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد أنور هندي مدير إدارة البحث الجنائي، بهروب متهم بعد مغافلته للحرس بمحكمة كوم حمادة.

وتبين هروب "محمد.أ.ع"، مسجل خطر والمقبوض عليه في واقعة سرقة سيارة، أثناء تواجده بسراى النيابة العامة بمحكمة كوم حمادة الجزئية للتحقيق.

ووجه مدير الأمن، بسرعة ضبط المتهم، وتحرير محضر بواقعة الهروب واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة.