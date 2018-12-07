وضعت جامعة أولم بولاية فورتمبيرج بجنوب ألمانيا ”الجامعة الأم“ للجامعة الألمانية بالقاهرة، شكلا هندسيا لبوابة عبور تسمى "بوابة الأمل"، وهي عبارة عن شعار يرمز للتعليم العابر للحدود، يضم شعار الجامعتين،.

وتعد جامعة "أولم الألمانية" من أولى الجامعات العالمية التي نجحت في تجربة التعليم العالي العابر للحدود، ووضعت جامعة أولم ”بوابة الأمل“ في أهم قاعاتها داخل المدخل الرئيسي لها، ويرمز الشعار إلى أن مصر هى بوابة العبور للتعليم العالي الألماني لأفريقيا والوطن العربي.

و"بوابة الأمل" كتب عليها اسم البروفسور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الالمانية بالقاهرة، وكذلك البروفسور ميشائيل فيبر، رئيس جامعة أولم، وتصدر شعار الجامعة الألمانية المشهد فيما كان شعار جامعة أولم خلفها مما يدلل على أهمية وعظم دور الجامعة الالمانية بالقاهرة، وتفوقها.

وتعد جامعة أولم أمًا للجامعة الألمانية بالقاهرة، وصنعت الجامعة الألمانية قصة نجاح مبهرة، حيث أن جامعة أولم بها حوالى 10 آلاف و500 طالب فيما بلغ عدد الطلاب في الجامعة الألمانية بالقاهرة 11 ألف طالب مما يدل على تفوق الالمانية على جامعتها الأم، وتمثل الجامعة الألمانية بالقاهرة 42% من مشاريع ألمانيا التعليمية على مستوى العالم.