يشارك وزير الصناعة والمناجم الجزائري، يوسف يوسفي، في فعاليات "منتدى افريقيا 2018"، الذي سيقام اليوم وغدا بمدينة شرم الشيخ.

وذكر بيان لوزارة الصناعة والمناجم الجزائرية، اليوم الجمعة، إن يوسفي سيمثل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، خلال المنتدى.

وأوضح البيان أن هذا المنتدى، الذي سيحضره رؤساء دول وحكومات افريقية، وكبار الصناعيين ورجال الأعمال، يهدف إلى تعزيز وتكثيف التجارة والاستثمارات البينية في القارة الإفريقية وترقية التكامل الإقليمي.

كما سيتطرق المنتدى إلى القضايا المتعلقة بالمقاولات وإشراك المرأة في اتخاذ القرار.