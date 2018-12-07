تستضيف القاهرة حاليا اجتماعات منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، والتي تستمر حتى الخميس المقبل، بداية باجتماع منتدى المفاوضات يليه اجتماع كبار المسؤولين.

وتختتم الاجتماعات بالمؤتمر الوزاري السابع لوزراء التجارة الأفارقة خلال يومي 12 و13 ديسمبر، وذلك بمشاركة وفود دول 55 دولة إفريقية وممثلي أمانات سكرتارية التكتلات الإفريقية الاقتصادية المختلفة، فضلا عن العديد من ممثلي المنظمات الدولية المهتمة بالشأن الإفريقي.

وأوضحت السفيرة ماجدة شاهين مستشارة وزير التجارة والصناعة للعلاقات الخارجية ورئيس وفد التفاوض المصري في بيان اليوم الجمعة، أن الاجتماعات التحضيرية تستهدف وضع اللمسات النهائية لآليات تحرير التجارة في السلع والخدمات بمنطقة التجارة الحرة القارية، فضلا عن الإعلان رسميا عن إطلاق المرحلة الثانية من المفاوضات والتي تشمل كل من الاستثمار، الملكية الفكرية، حماية المنافسة.

وأشارت إلى أن مصر سبق وأن قامت بالتوقيع على الاتفاق المنشئ لمنطقة التجارة الحرة القارية في مارس الماضي في العاصمة الرواندية كيجالي حيث شاركت مصر 43 دولة إفريقية في إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية.

وتأتي أهمية استضافة مصر لهذا المؤتمر في إطار التحضيرات الجارية لتولي مصر لرئاسة الاتحاد الإفريقي بداية من يناير 2019.

وتعمل وزارة التجارة والصناعة على تعميق التعاون التجاري مع دول القارة الإفريقية وفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية بالسوق الإفريقي عن طريق المشاركة الفعالة بمفاوضات منطقة التجارة الحرة القارية وكذا التحضيرات الجارية لاستضافة القاهرة للمعرض الأول للتجارة البينية الإفريقية والمقرر عقده خلال الفترة 11 – 17 ديسمبر الجاري.