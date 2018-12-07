لقي شخصان مصرعهما وأصيب اثنان آخران في حادث انهيار جدار منزل عليهم أثناء هدمه بشارع الكورنيش بمدينة منفلوط.

كان اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، تلقى إخطارا من غرفة عمليات المحافظة يفيد انهيار جدار من منزل قديم صادر له قرار خطر داهم وأسفر عن مصرع مبارك فرغلي زعلوط 60 سنة، وعلي حمادة عبد المنعم 4 سنوات، وجرى نقلهما لمشرحة مستشفى منفلوط المركزي، وإصابة كلا من مصطفى مبارك فرغلي 12 سنة، وحمادة عبد المنعم زعلوط 40 سنة، وجرى نقلهما إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

وكلف المحافظ المهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة، بالانتقال إلى موقع الحادث وتوجيه الحماية المدنية والإنقاذ السريع وفرض كردون حول المنزل حفاظًا على سلامة المارة وسرعة رفع انقاض الجدار وتوجيه الإدارة الهندسية لمعاينة المنزل فضلا عن تكليفه بتسهيل وإنهاء الأوراق والتصاريح اللازمة للمتوفين وزيارة المصابين بالمستشفى لمتابعة حالتهما الصحية وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية لهما حتى يتماثلا للشفاء.