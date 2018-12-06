عاجل| انهيار عقار وسط الإسكندرية

تلقت غرفة عمليات حي وسط الإسكندرية، برئاسة بهية عبد الفتاح رئيس الحي، اليوم، بلاغ يفيد بانهيار عقار في 17 شارع الحسيني مع ابن الخطاب، بمنطقة محطة مصر.

بالفحص تبين أن العقار مكون من طابق أرضي، وطابقين علويين، وخالٍ تماما من السكان، ماعدا محلان رفضوا الإخلاء.

وقالت بهية عبدالفتاح، رئيس حي وسط الإسكندرية، في تصريحات صحفية، إن العقار صادر له قرار هدم منذ 2012، وأصحاب المحلات رفضوا الإخلاء، وحُرر محضر إثبات حالة بالرفض.

وأضافت "عبدالفتاح" أن هناك شخص واحد تحت أنقاض أحد المحلات ولم يجر استخراجه حتى الآن، ولم يحدد حالته إذا كانت وفاة أم إصابة.