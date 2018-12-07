ينظم مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية بجامعة عين شمس، غدا، مؤتمر "علاقات مصر بالاتحاد السوفيتي وروسيا الاتحادية (1943– 2018)"، في تمام العاشرة صباحا بقاعة مؤتمرات المركز.

وقال أشرف مؤنس، مدير المركز، إن المؤتمر يقام برعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عبدالوهاب عزت رئيس الجامعة، والدكتور نظمي عبدالحميد نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورئيس مجلس إدارة المركز.

وأوضح الدكتور جاد طه، مقرر "سيمينار" الدراسات العليا بكلية الآداب، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بالكلية، أن المؤتمر يناقش على مدى جلستين متتاليتين عدد من الموضوعات، بينها دور الاتحاد السوفيتي في تسليح الجيش المصري، اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا الاتحادية، مصر الحديثة والتعاون المصري الروسي، العلاقات الثقافية المصرية الروسية.

ومن المقرر أن يحضر المؤتمر الدكتور ألكس تيفانيان، المستشار الثقافي الروسي بمصر، والدكتور محمد نصر الجبالي رئيس قسم اللغة الروسية بكلية الألسن، والكاتب الصحفي أحمد الباشا رئيس تحرير جريدة روزاليوسف، ولفيف من الأساتذة والمتخصصين المهتمين بالشأن الروسي المصري من جامعات عين شمس والمنصورة وبني سويف.