شهدت محافظة دمياط، اليوم، أمطارًا غزيرة مصحوبة برياح شديدة وصقيع وتسبب الطقس السيئ في دخول مياه البحر لإحدى الكافيهات التي غرقت بمدينة رأس البر، وأثار المشهد غضب واستياء المواطنين، مطالبين الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بسرعة التدخل واتخاذ اللازم نظرا لتكرار المشهد ذاته كل عام.

وقال أحمد العشماوي، أحد الأهالي: "رغم استعداد المحافظة لفصل الشتاء يعاب على المحليات التي تعمل فقط في الشوارع الرئيسية وأمام المعارض أما الشوارع الداخلية فحدث ولا حرج رغم استغاثات الأهالي" مناشدا محافظ دمياط بالنزول لمشاهدة حقيقة الأمر.

وقال هاني أبو جلالة، أحد الأهالي، إن خروج البحر بهذا الشكل للمرة الثانية وبنفس المنطقة إنذار بإمكانية حدوث عواقب كثيرة وعلى المسؤولين التحرك خاصة وأن المشهد ذاته تكرر العام الماضي لدراسة تلك الآثار والرد على الشائعات بأن المدينة مهددة بالانهيار نتيجة طوفان البحر عليها في الوقت الذي تمتلك المدينة ثروة عقارية وتجارية تقدر بالمليارات فضلا عن الثروة البشرية.

وعملت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد برئاسة محاسب حازم حواس وتكليف أشرف النجار نائب المركز والمدينة، على رفع وشفط تجمعات مياه الأمطار من داخل شوارع مدينة كفر سعد وذلك لتيسير حركة سير المواطنين داخل شوارع المدينة، فيما رفعت الوحدة المحلية برأس البر برئاسة اللواء عماد حمدي، تجمعات مياه الأمطار من شوارع المدينة بمعدات وسيارات الوحدة والتأكد من تشغيل محطات الرفع وتأمين الشوارع المطلة على البحر بمنطقة اللسان نظرًا لارتفاع الأمواج.

وأعلنت هيئة ميناء دمياط، استمرار العمل بها بشكل طبيعي مع استمرار استقبال ومغادرة السفن.

واستقبل الميناء السفينة "نيفيجيتور كاستو" محملة بغاز البروبان والتي لجأت لتفريغ باقي حمولتها من الغاز بالميناء بعد أن تعذر استمرار تفريغها في ميناء بترولي، واستجاب الميناء إلى استغاثة أحد مستوردي الماشية لإنقاذ شحنة من 14000 رأس ماشية خوفا من نفوقها بسبب تأخرها في البحر.

وأعلنت إدارتا الحركة والخدمات البحرية استمرار العمل في ظل ظروف جومائية سيئة وصلت فيها سرعة الرياح إلى 35 عقدة.