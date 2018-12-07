ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية في نبأ عاجل لها، منذ قليل، أن منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤها يتوافقون على خفض إنتاج النفط بواقع 1.2 مليون برميل.