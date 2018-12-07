قال المحلل السياسي السعودي الدكتور علي الخشيبان، إن إيران وراء قرار قطر بالانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" بعد أن قدمت الدوحة تبريرات ركيكة تتعلق بمزاعم تركيزها على الغاز المسال، وهي الخطوة التي لاقت تصفيقًا من إيران التي يبدو أنها العقل المدبر للقرار القطري.

وأرجع "الخشيبان"، خلال مداخلة هاتفية على قناة "الغد" الإخبارية، إعلان دولة قطر، انسحابها من "أوبك" في هذا التوقيت بالذات، لعامل أساسي هو شعورها بالتهميش من قِبَل المنظمة والدول المنتجة المتعاونة معها من خارج المنظمة.

وتابع الخشيبان: "ربما تتوهم قطر أنها تستطيع أن تقلب الطاولة على المنظمة بانسحابها منها، وهذا غير صحيح".

فيما عرضت قناة "مداد نيوز" السعودية، مقطع فيديو يوضح قرار قطر بالخروج من "أوبك"، وهو الانصياع لقرار الدولة الإيرانية.