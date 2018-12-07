يشارك حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، باجتماعات الجمعية العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية في دورتها العادية الثامنة والثلاثين وأعمال المكتب التنفيذي للاتحاد في دورته المائة والتي تُعقد بتونس في الفترة من 8 – 12 ديسمبر الجاري.

ويبحث حسين زين، خلال مشاركته بالاجتماعات، سُبل تنشيط التعاون الإعلامي مع مختلف الدول الأعضاء بالاتحاد والتنسيق الدائم والفاعل بهدف تفعيل العمل الإعلامي العربي المشترك بما يخدم مختلف قضايا وطننا العربي.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العامة للاتحاد بحث العديد من الملفات، ومناقشة تقارير اللجان الدائمة حول مختلف الأنشطة الإعلامية لاتحاد إذاعات الدول العربية.