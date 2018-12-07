كرّم منتدى تعزيز السلم بدولة الإمارات العربية المتحدة، فى الجلسة الختامية له، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تقديراً لجهوده فى تعزيز السلم، ومواجهة وتفكيك الفكر المتطرف، وإسهاماته العلمية والفكرية فى فعاليات وأعمال المنتدى على مدار خمس سنوات.

وأشاد وزير الأوقاف بموضوع الملتقى، وبإنجازات منتدى السلم على مدار سنواته الخمس، برئاسة الشيخ عبدالله بن بية، ورعاية من دولة الإمارات، موجهاً الشكر إلى الإمارات، والشيخ عبدالله بن بية، على اختياره لهذا التكريم، فى ضوء العلاقات الوطيدة بين مصر والإمارات، فى ظل القيادة السياسية الحكيمة للدولتين، مؤكداً أن هذا التكريم يزيده حماساً لبذل المزيد من الجهد فى العمل على تعزيز السلم وترسيخ أسس العيش المشترك بين البشر جميعاً، دون تمييز على أساس الدين أو اللون أو الجنس أو العرق.

وأكد الوزير أنه يُؤْمِن كل الإيمان بأهمية الدولة الوطنية، وضرورة الحفاظ عليها، وأن ذلك واجب شرعى ووطنى، ومن أهم مقاصد التشريع الإسلامى، وأنه بصدد تأليف كتاب عن الكليات الست، ليؤكد بالدليل القاطع الدامغ أن الحفاظ على الوطن هو إحدى هذه الكليات، التى هى «الدين، والوطن، والنفس، والعقل، والمال، والعرض»، لأن الإنسان الحر الأبى يفتدى وطنه بنفسه وماله، وإذا ضاع الوطن ضاعت بضياعه الكليات الأخرى فى هذا الوطن، على أقل تقدير.