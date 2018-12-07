أعلن الأب هانى باخوم، المتحدث الرسمى باسم الكنيسة الكاثوليكية المصرية، عن استقبال الكنيسة وفداً من نظيرتها الفرنسية، مفوضاً بدراسة الأوضاع فى مصر، تمهيداً لتنظيم رحلات دينية للفرنسيين لزيارة مسار العائلة المقدسة، فيما أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، استمرار أعمال تطوير مسار رحلة العائلة فى وادى النطرون.

وقال «باخوم»، فى بيان: إن الوفد مكون من 4 كهنة فرنسيين، بقيادة الأب دومينيك جولى، رئيس لجنة الكنيسة الكاثوليكية الفرنسية لتنظيم رحلات زيارة مسار العائلة المقدسة، موضحاً أن الزيارة تمت خلال الأيام الماضية، وشملت تفقّد كنيسة الأقباط الكاثوليك بالمطرية، ومغارة العائلة المقدسة هناك.

وأضاف محافظ البحيرة، فى بيان، أن أعمال تطوير مسار العائلة، تشمل تشجير المداخل بأشجار النخيل والزينة، بطول 16 كيلومتراً، بداية من مدخل مدينة وادى النطرون وحتى الأديرة، وتركيب «بنرات مضيئة»، بمدخل «بيت الوادى»، على طول الطريق، ووضع لافتة إرشادية فى الجزيرة أمامه، موضحاً عليها معالم «بيت الوادى»، وأخرى مرورية موضحاً عليها اتجاهات الأديرة. وأشار «آمنة» إلى الانتهاء من أعمال رصف طريق «بيت الوادى»، واستكمال رصف طريقى دير «الأنبا بيشوى»، ودير «البراموس»، وإنارتهما، وتركيب كشافات الإنارة على الأعمدة، والانتهاء من أعمال رفع كفاءة ورصف الطرق الداخلية، واستكمال توصيل جميع المرافق من مياه شرب، وصرف صحى، وكهرباء، لمسار الرحلة.

وشدّد المحافظ على سرعة استكمال أعمال إنشاء نقطة طوارئ، بجوار مزرعة دير «القديسين»، ورفع كفاءة وتطوير منطقة الأديرة، ومداخل المدينة، وتزويدها بالمرافق الحيوية، والخدمات اللوجيستية المختلفة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، لاستقبال الأفواج السياحية.

وطالب «آمنة» بضرورة تنسيق الجهود بين الجهات المعنية، لجذب السائحين وتوفير سُبل الراحة لهم، موضحاً أنه يتابع بشكل يومى تنفيذ أعمال تطوير المسار، والنقاط، التى يتم إنشاء مجمعات للتخييم بها، وتجهيزها لاستقبال السياح فيها، خلال رحلتهم إلى الأديرة.