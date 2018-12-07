تنظم وحدة مناهضة العنف والتحرش بجامعة عين شمس احتفالية ختام فعاليات حملات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة تحت عنوان "كوني قوية"، وذلك في تمام الواحدة من ظهر يوم الإثنين المقبل الموافق 10 من ديسمبر الجاري.

وقالت الأستاذة الدكتورة هند الهلالي مدير وحدة مناهضة العنف والتحرش بجامعة عين شمس، إن الندوة تُقام بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، تحت رعاية الأستاذ الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة.

وأفادت "الهلالي" بأن الاحتفالية تتضمن ندوة تفاعلية بالتعاون مع كلية التجارة بحضور شخصيات مجتمعية دعموا المجتمع المصري بمساهمتهم في مجال المرأة من بينهم الدكتورة نجلاء العادلي، والسفيرة سناء عطا الله، ومها مروان ممثلو المجلس القومي للمرأة والإعلامي جمال الشاعر والفنانة رانيا فريد شوقي والمذيع إسلام النواوي عضو الإدارة العامة للفتوى وبحوث الدعوة، مقدم برنامج الموعظة الحسنة على قناة دريم، والقس إرميا مكرم عضو الأمانة العامة لبيت العائلة المصرية.

ومن المقرر أن يعقب الاحتفالية عرض مسرحي لفريق من الطلاب المتطوعين بالوحدة وحملات مناهضة العنف يجسد محاكاة درامية لصور العنف ضد المرأة.

ويعقب ذلك تكريم الجامعة للضيوف والعاملين بالوحدة على المجهود المبذول طوال فترة فعاليات حملة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة.