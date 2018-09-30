كرم الدكتور محمد جلال حسن، القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، والدكتور مصطفى عبد النبي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، طلاب كلية الحقوق الذين شاركوا في المؤتمر الذي نظمته وحدة مناهضة العنف والتحرش ضد المرأة بجامعة القاهرة.

أجرى محمد جلال، جولة تفقدية لمتابعة استقبال الكليات للطلاب الجدد والقدامى في سادس أيام الدراسة، وذلك بزيارة لكليات التربية الرياضية، الحقوق، الصيدلة، والحاسبات والمعلومات، للاطمئنان على سير العملية التعليمية وانتظامها، وأعمال مكاتب استقبال الطلاب بالكليات.

شارك في الجولة الدكتور هاني العربي، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والعميد أسامة فوزي مدير الأمن الجامعي، ووليد عبد القوي مدير إدارة الاتحادات الطلابية والأسر.

وخلال الجولة تفقد القائم بأعمال رئيس الجامعة، كراسي ومظلات جديدة للطلاب موزعة بأماكن تجمعهم بالجامعة، بالإضافة إلى توافر لوحات إعلانية مخصصة لإعلام الطلاب بكل ما هو جديد بكلياتهم والجامعة.

أثنى رئيس جامعة المنيا، على استقبال الكليات للطلاب الجدد والقدامى بتقديم عروض فنية وفقرات الفنون الشعبية والعروض المميزة بكل كلية، مشيدًا بالتعاون القائم بين الطلاب وإدارة الكليات، مؤكدًا على أهمية التزام الطلاب الجدد بالدراسة منذ أول أيامها وعلى حضور المحاضرات والمشاركة في الأنشطة الطلابية التي تتوافق مع ميولهم وتنمية مواهبهم.