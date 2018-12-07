لوحت واشنطن بالخروج من معاهدة «ستارت» الجديدة مع روسيا، وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال جوزيف دانفورد خلال مؤتمر نظمته صحيفة «واشنطن بوست» أمس أنه من الصعب تحقيق تقدم فى تمديد ستارت الجديدة، فى ظل انتهاك معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى.

وقال السفير الأمريكى لدى موسكو جون هنتسمان، أمس إن بلاده لا ترى فى روسيا شريكاً موثوقاً به فى معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، فيما أكد دميترى بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس الروسى، أن موسكو لم تنتهك معاهدة الصواريخ، وتعتزم مواصلة الالتزام بها، وأبدى سيرجى لافروف، وزير الخارجية الروسى، استعداد بلاده للحوار مع الولايات المتحدة.

من ناحية أخرى، أثار توقيف منج وانزهو، المديرة المالية لشركة هواوى الصينية فى كندا، واحتمال ترحيلها إلى الولايات المتحدة مخاوف من عرقلة التقارب الأمريكى الصينى الذى بدأ خلال قمة العشرين بالأرجنتين، بعد القبض على «وانزهو» وابنة مؤسس الشركة، بناءً على طلب من واشنطن، بسبب الاشتباه بخرقها للعقوبات التجارية على إيران.

وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية أندروس أنسيب، إن مجموعة «هواوى» العملاقة للاتصالات وشركات التكنولوجيا الصينية تثير مخاوف الاتحاد الأوروبى بسبب المخاطر الأمنية التى تطرحها، فيما أدانت وسائل الإعلام الصينية توقيف مسئولة «هواوى» فى كندا، معتبرة أنه «نهج دنىء» للحد من طموحات بكين التكنولوجية، وطالبت الحكومة الصينية بالإفراج عن «وانزهو» فوراً.