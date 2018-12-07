نشرت الصفحة الرسمية لفيلم الرعب "122"، عبر "فيسبوك" بوستر دعائيا مخيفا للفيلم، الذي يخرجه ياسر الياسري.

ويظهر في البوستر النجم أحمد الفيشاوي بزي طبيب في بانيو موتى مُلطخ بالدماء، وبجواره كبد إنسان، الأجواء تبدو بداخل غرفة عمليات وكأنه انتهى في التو من جريمة قتل.

الفيلم هو العربي الأول الذي يُصنع بتكنولوجيا 4Dx، ومن المقرر إطلاقه 2 يناير المقبل بدور العرض المصرية، وابتداءً من 10 يناير بالدول العربية.

ومؤخرًا صرّح منتج الفيلم سيف عريبي عن تعاونه مع الملحن العالمي مارك بيتري (Westworid، Avengers: Infinity War) لعمل الموسيقى التصويرية لبرومو الفيلم، بينما قام عريبي بتأليف الموسيقى التصويرية للفيلم كاملةّ.

122 هو أول فيلم مصري من إخراج ياسر الياسري، ويضم العديد من النجوم من بينهم طارق لطفي، أحمد داوود، أمينة خليل وأحمد الفيشاوي، بجانب محمد ممدوح ومحمد لطفي كضيفي شرف، الفيلم من تأليف صلاح الجهيني، تصوير أحمد كردوس، ديكور أحمد فايز، والمنتج المنفذ محمد نصار ومخرج منفذ محمد الطحاوي.

سيف عريبي هو مؤلف موسيقي بجوار تأسيسه لشركة مقام للإنتاج الفني التي قدمت فيلمي الإثارة والأكشن الناجحين "الهرم الرابع" ثم "القرد بيتكلم"، وتصدّر الفيلمان شباك التذاكر المصري خلال عرضهما بموسم عطلة منتصف العام الدراسي في عامي 2016 و2017.​