مشاركة النجوم الأجانب فى الدراما والسينما المصرية أصبحت ظاهرة خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، وتحديداً منذ مشاركة الفنانة التركية، سونجول أودين، فى مسلسل «تحت الأرض»، عام 2013، بطولة أمير كرارة، وتبعها بـ5 أعوام انضمام الفنان الهوليوودى، سكوت آدكينز، إلى فيلم «حرب كرموز»، للمخرج بيتر ميمى، وأخيراً الفنان التركى، خالد أرغنش، المُلقب بـ«السلطان سليمان»، الذى يصور أجزاءً من دوره فى فيلم «كازبلانكا» على أرض القاهرة، قبل السفر إلى المغرب لاستكمال التصوير.

وتتفاوض الجهة المنتجة لفيلم «زنزانة 7»، بطولة نضال الشافعى، وأحمد زاهر، مع النجم العالمى ستيفن سيجال، للظهور كضيف شرف فى الفيلم، وما زالت المفاوضات جارية بينهما.

الفنان نضال الشافعى من جهته، أكد أن المفاوضات مع ستيفن سيجال ما زالت جارية، للمشاركة فى فيلمه «زنزانة 7»، حيث أشاد بمسألة مشاركة النجوم الأجانب فى السينما المصرية.

«وجوده إضافة للفيلم، رغم صغر مساحة الدور»، هكذا علق المنتج، وليد منصور، على مشاركة «أرغنش» فى «كازبلانكا»، وأكد أن دور الأخير بعيد عن مشاهد الأكشن، لافتاً إلى أنه تواصل معه عبر شبكة الإنترنت، واكتشف أنه شخصية مرحة.