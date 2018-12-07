وزع حزب "مستقبل وطن" أمانة ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية، اليوم، 325 بطانية على قرى المركز، وذلك في اطار المشاركة المجتمعية تخت رعاية النائب محمد المرشدي أمين الحزب بالدقهلية واللواء جمال عبد الظاهر أمين التنظيم

وقال فتحي أبو العز، أمين مركز ميت سلسيل، إنه جرى توزيع 325 بطانية على مناطق "عزب ميت سلسيل، والقرمة، والكفر الجديد، والجعافرة" بواسطة الشباب بأمانة الحزب.

وأضاف ، في بيان صحفي، أنه سوف يتم توزيع 250 بطانية في نهاية الأسبوع لقرية الاتحاد والجوابر والتوزيع تم بطرق الأبواب على الأرامل والأيتام والمحتاجين.