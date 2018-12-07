محافظ البحيرة: إحكام الرقابة على المشروعات الإنتاجية والخدمية

أكد اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة، ضرورة قيام رؤساء مجالس المشروعات الإنتاجية والخدمية بالمحافظة، بالتوسع في تقديم الخدمات التي تهم المواطنين في شتى القطاعات، وإحكام الرقابة على تلك المشروعات، مع الالتزام بتطبيق البنود واللوائح الخاصة بكل مشروع، وتعديلها في حالة الضرورة لمصلحة العاملين وتحفيزهم للمساهمة في زيادة مواردها.

وأشاد "أمنة" بالدور الخدمي الذي تقوم به تلك المشروعات في خدمة المواطنين مثل مصنع الغاز والنقل الداخلي ومشروع "عاداه" للإنتاج الحيواني بسيدي غازي وغيرها من المشروعات.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للمشروعات بمحافظة البحيرة، اليوم بمجمع دمنهور الثقافي، برئاسة المحافظ، وبحضور حازم الأشموني السكرتير العام المساعد ورؤساء الوحدات المحلية وأعضاء اللجنة والمديرين التنفيذيين ورؤساء مجالس الإدارات بكل المشروعات، وذلك لمناقشة الموقف الحالي للمشروعات الإنتاجية والخدمية بالمحافظة وآلية النهوض بتلك المشروعات، والعمل على تنمية مواردها واعداد خطة تطوير لها لتحقيق الاستفادة الكاملة منها وإحكام الرقابة عليها.

وتم بحث ومناقشة ميزانية كل مشروع وإيراداته ومصروفاته وأوجه الصرف وبحث آلية تطوير وإعادة هيكلة تلك المشاريع لتنمية مواردها.