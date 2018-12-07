استقبل القس إبرام إميل، وكيل عام البطريركية الأرثوذكسية بالإسكندرية، اليوم الجمعة، القمص أنطونيوس غطاس جرجس، وكيل عام بطريركية الأقباط الكاثوليك بالإسكندرية.

جاء ذلك، أثناء حضوره إلى مقر البطريركية الأرثوذكسية بالإسكندرية برفقة وفد الجمعية الدولية لمدراء الإيبارشيات للتقديس حول العالم، والتي يعد مقرها بمدينة روان في فرنسا، وهم رئيس الجمعية، الأب جاكي ماري، والأب فرانسوا، والأب دومينيك.

وأجرى الوفد جولة داخل الكنيسة المرقسية، حيث شرح لهم الأب إبرام إميل تاريخ الكنيسة، والتقط صورا تذكارية، وتبادل الهدايا.

وقال القس إبرام إيميل، إن هذه الزيارة تأتي في إطار وضع الكنيسة ضمن المزارات السياحية الدينية المهمة بتاريخها العريق ضمن رحلة العائلة المقدسة.