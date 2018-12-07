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«الخائن» يُشعل الزمالك

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خبراء عن اقتراب سفن حربية أمريكية من سواحل روسيا: تهديد لن يرقى لحرب

خبراء عن اقتراب سفن حربية أمريكية من سواحل روسيا: تهديد لن يرقى لحرب

دول حذرت رعاياها المقيمين في فرنسا بسبب الاحتجاجات

دول حذرت رعاياها المقيمين في فرنسا بسبب الاحتجاجات

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مدير الكلية الحربية: لا وساطة أو محسوبية في الالتحاق بالكليات العسكرية

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"الأرصاد" تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت

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خبراء يوضحون علاقة التغيرات المناخية ببداية الشتاء مبكرا في 2018

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