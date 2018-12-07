أجرت لجنة التفتيش المالي والإداري بمديرية الصحة في دمياط، برئاسة الخليل شريف، أعمال التفتيش على وحدات طب الأسرة في عدد من المدن والأحياء بالمحافظة، للاطلاع على سجلات الحضور والانصراف، والتأكد من انضباط سير العمل.

وشملت الوحدات، كل من: العباسية، والسعدية البحرية، والإسماعيلية، وحي أول، وحي ثالث، والسيالة، وغيط النصاري، وشطا، والعنانية.

جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور رمضان الخطيب، وكيل وزارة الصحة بدمياط، بالمرور المكثف على المستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية ومراكز طب الأسرة كافة بالمحافظة، والتشديد على مستوى النظافة والانضباط، وتوفير الأدوية، والمستلزمات الطبية وعدم شراء أي منها من قبل المريض.