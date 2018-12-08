المترجمون المشاركون في "إيديكس": اكتسبنا الكثير من الخبرات

أكد الشباب المشاركون في معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيدكس 2018"، أن هذا المعرض كان تجربة ثرية أضافت الكثير من الخبرات العملية لهم.

وقال فادي خوري ضابط بحري مدني، إن "المشاركة في هذا المعرض أثرت خبراتنا العملية بشكل كبير حيث إنني تواصلت مع العديد من الشركات الفرنسية، وترجمت العديد من الحوارات فيما بين رؤساء ومندوبي الشركات الفرنسية والعديد من زوار المعرض وأيضا عدد من القادة العسكريين من الزوار".

وأوضح خوري الذي يُجيد اللغتين الفرنسية والإنجليزية بطلاقة، أن خبرته الأكاديمية بدراسته بالأكاديمية البحرية ساهمت في التعرف على العديد من التفاصيل الفنية المتعلقة ببعض الأسلحة وأحدث التطورات التي شهدتها مثل مراحل تطور المدفعية الفرنسية منذ عام 1880 وحتى الآن والتقنيات الفنية المتطورة.

أما عمر الشربيني وهو خريج متخصص في محال تكنولوجيا ونظم المعلومات يصرح لنا بأنه منذ علمه بالمعرض تقدم إلى وزارة الشباب للمشاركة في الفعاليات وقال: "حصلت على إجازة على حسابي الخاص خلال الأيام الثلاثة والتي حققت استفادة كبيرة أكبر بكثير من الجانب المادي، حيث أنشأت العديد من المعلومات والخلفيات المعرفية وكأنني اطلعت على عشرات الكتب في مجال التسليح العسكري، كما إنني أنشأت العديد من الصداقات مع العديد من أصحاب شركات الدول المختلفة من خلال قيامي بالمشاركة في عمليات الاستقبال والترجمة، وأتمنى من الوزير أشرف صبحي أن يمنحنا شهادة لمشاركتنا في هذا المعرض كإحدى وسائل التدعيم المعنوي لنا".

وأضاف أحمد عزت، مترجم اللغة الإنجليزية والتركية، في حديثه لـ"الوطن": "إنني لم أتوقع أبدا هذا الإقبال من الحضور، وقد تصورت أن يكون الحضور رسميا من البداية للنهاية إلا أن مشاركتي جعلتني أزور 41 دولة وأنا هنا في مكاني".

وأضاف عزت: "مشاركتي داخل المعرض أوجدت لدي اهتمامات مختلفة تماما عما قبل بل إنني عندما عدت إلى المنزل بدأت أقوم بعمل بحث عن العديد من المعلومات المتعلقة بالأسلحة وتنوعها".

وأكد الشباب القائمون على تنظيم واستقبال الزائرين أنه منذ اليوم الأول توافد الزائرين على المعرض، وأبدوا إعجابهم بالمعرض وأبهرهم هذا التواجد العالمى على أرض مصر، كما أبدوا إعجابهم بالصناعات المصرية الموجودة.

وأضاف القائمون على التنظيم أن المعرض وجَّه رسالة للعالم أن مصر دولة لها تمتلك القوة العسكرية سواء من ناحية المعدات التي تمتلكها أو قدرتها علي التصنيع العسكري، وحتى على مستوى المهارات لقواتها والتي تعد جوانب متعددة للتقييم.

وأضافوا أن إقامة معرض مثل هذا في مصر يعد فرصة كبيرة لإطلاعهم على أحدث ما وصلت إليه الصناعات العسكرية في دول العالم، مشيرين إلى أنه خلال زيارتهم اطلعوا على أحدث ما توصلت له الشركات العاملة في مجالات الصناعات الدفاعية والتي يمكن من خلالها إضافة أبعاد جديدة، وإتاحة أفكار قد تقود ليس فقط إلى التطوير فيما هو قائم ولكن أيضا للابتكار والخروج بعدد من المعدات الجديدة.