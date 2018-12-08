دول حذرت رعاياها المقيمين في فرنسا بسبب الاحتجاجات

حذرت بعض الدول رعاياها من الأحداث التي تشهدها فرنسا، لا سيما الاحتجاجات المقررة اليوم السبت في العاصمة الفرنسية باريس، حيث أصدرت السفارة الأمريكية بيانا نصح الأمريكيين بتجنب الحشود ونقل السيارات بعيدا من الأماكن التي من المتوقع أن تشهد مسيرات.

بدورها، حذرت وزارة الخارجية البريطانية في بيان، من تحول احتجاجات السبت أعمال عنف، فيما نصحت بلجيكا رعاياها بتأجيل أي رحلات إلى باريس، أما المقيمون هناك فطالبتهم بتجنب المواقع السياحية وترك أي سيارات في مواقف تحت الأرض ونصحتهم بعدم التدخل.

وأهابت سفارة المملكة العربية السعودية لدى فرنسا، بالمواطنين السعوديين في فرنسا من مقيمين وزائرين باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر اليوم السبت الموافق 8 ديسمبر 2018، وملازمة مقار سكنهم وعدم مغادرتها إلا في الحالات الطارئة، وكذلك تجنب الذهاب إلى مناطق الاحتجاجات في كل المدن الفرنسية.

ودعت وزارة الخارجية الأردنية الرعايا المقيمين والزائرين لباريس، بضرورة الابتعاد من مناطق التظاهرات، كما دعت السعودية والإمارات والبحرين من خلال سفاراتها في باريس رعاياها إلى ضرورة توخي الحذر.

كما نصحت وزارة الخارجية الإسبانية رعاياها بمتابعة التغطية الإخبارية والفرار من المواجهات في أسرع وقت بدون التوقف لالتقاط صور، وطلبت البرتغال من مواطنيها عدم الخروج.

من جهتها، حذرت السلطات الهولندية والألمانية والإيطالية والتركية من احتمال وقوع أعمال عنف، ونصحت رعاياها بالابتعاد من المظاهرات.

وحذرت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة أمس الجمعة، بدولة فرنسا جميع مواطنيها والمقيمين الذين يحملون الجنسية الإماراتية بضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم الخروج من منازلهم اليوم السبت الموافق 8 من شهر ديسمبر بسبب المظاهرات التي سوف تندلع في جميع المدن الفرنسية.

وكما نصحت السفارة رعاياها بعدم الخروج نهائيًا إلى جادة "الشانزاليزية، وميدان التراكاديرو، ساحة الفاندوم، منطقة الأتوال" وكذلك الحدائق العامة المجاورة لقصر الإليزيه وكل الأماكن الأخرى التي توجد بها تجمعات، موضحة أن القوات الأمنية في فرنسا ستقوم بإغلاق العديد من الطرق الرئيسية المؤدية للعاصمة باريس والمدن الرئيسية الأخرى، بسبب الاحتجاجات والمظاهرات الخاصة بالسترات الصفراء والتي لم تنتهِ بعد.

وأهابت القنصلية العامة المصرية بباريس، بالمواطنين المقيمين والزائرين، توخي أقصى درجات الحذر والحيطة في تحركاتهم، وذلك بسبب الأحداث الجارية في العاصمة الفرنسية وضواحيها، وما يتوقع من احتمالات لوقوع اضطرابات وأعمال شغب اليوم السبت وخلال الفترة المقبلة في مناطق مختلفة، ودعت القنصلية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أمس الجمعة، المواطنين إلى الحد من وجودهم في تلك المناطق إلا للضرورة القصوى، والبعد عن أي تجمعات أو أعمال شغب قد تشهدها المدن الفرنسية.

وأشارت إلى ضرورة حمل أوراق إثبات الشخصية أو الهوية خلال التحركات، وضرورة التواصل مع القنصلية العامة في حل أي مشكلات تخص أبناء الوطن في فرنسا وذلك خلال الأيام المقبلة، وشهدت باريس في وقت سابق مسيرات حاشدة نظمها.