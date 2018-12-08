أهالي كفر الشوربجي حلمهم "مزلقان" ينقذهم.. ومسؤول: "الأولوية للقديم"

يستغيث أهالي قرية كفر الشوربجي، التابعة لمركز طنطا، بالرئيس عبدالفتاح السيسي والمسؤولين في هيئة سكك حديد مصر، لإنقاذ حياتهم وأرواحهم من الموت على قضبان سكك حديد خط طنطا- الاسكندرية، وأراضيهم الزراعية من البوار، والعمل على إنشاء مزلقان قانوني يمكنهم من العبور إلى الجانب الآخر من شريط السكك الحديد للعمل في أراضيهم ورحمتهم من السير أكثر 5 كيلو مترات ذهابًا ومثلهم إيابًا للوصول إلى اقرب مزلقان.

الأهالى: أقرب مزلقان يبعد 5 كيلومترات والعبور من المزلقان "العشوائي" يقتلهم وينفق مواشيهم..مسؤول: نعمل وفقا لخطة لتطوير المزلقات ونعمل على دراسة مطلب أهالى القرية

"نعيش في عزلة عن أراضينا الزراعية ونموت على القضبان" كلمة وصف بها الدكتور محمود عمارة، استاذ بجامعة طنطا، المعاناة التي يعيشها أهالي قريته في عدم وجود معبرًا آمنًا يوصلهم بأراضيهم الزراعية والتي تقدر بنحو 2000 فدان زراعي، مضيفًا أن سكان القرية نحو 10 ألاف نسمة، وتقدموا بشكاوى عدة واستغاثات لإنشاء مزلقان لهم في نطاق القرية المتواجدة على الطريق الزراعي القاهرة – الإسكندرية، ولكن بدون جدوى وبسبب بعد المسافة بين القرية وأقرب مزلقان نحو 5 كيلو مترات، سواء مزلقان كفر ديما، أو قرية شبرا النملة يضطر الأهالي للعبور من مزلقان عشوائي وغير قانوني ما يهدد حياتهم في كل مرة يعبرون منها إلى أراضيهم الزراعية المنعزلة في الجانب الجنوبي والقرية تقع في الجانب الشمالي.

وأضاف محمد على، مزارع من أهالي القرية، "نعاني كثيرًا في مسألة العبور من فوق قضبان القطار لقضاء مصالحنا في الجانب الآخر"، مضيفًا أن معظم أراضينا لا نجد لها طريق للوصول إليها إلا من خلال طريق غير ممهد وغير آمن تمام ويكون سببًا في حدوث العديد من الكوارث ومصرع الأهالي تحت عجلات القطار التي لاترحم صغيرًا ولا كبيرًا.

وأشار أن عمره تخطى الـ60 عامًا ومنذ صغره وأهالي قريته يطالبون بتوفير مزلقان في نطاق قريتهم، يمكنهم من العبور بشكل أمن على حياتهم والحيوانات الخاصة بهم من والى أراضيهم الزراعية، "علشان أروح الأرض محتاج امشي أكثر من 10 كيلومترات ووظيفتنا هي الزراعة والأرض هنروحها مرة واتنين وتلاتة في اليوم".

وأشار محمود عيد، من أهالى القرية، أن العبور من المزلقان القانوني سواء في شبرا النملة أو كفرديما وهما يبعدا عن القرية مسافة 5 كيلو مترات، شيء يضيع الوقت ويعطلنا عن مصالحنا إلى جانب زيادة التعب والمشقة علينا حيث إن الفلاح يقطع 5 كيلومترات من القرية حتى المزلقان ومن المزلقان حتى أرضه والأمر نفسه يتكرر في العودة إلى منزله مرة أخرى وهذا يحدث مع كل مرة يرغب فيها الزارع أن يذهب للعمل في أرضه، بينما العبور من أمام القرية لا يستغرق وقتًا من المزارع أكثر من 10 دقائق ويصل إلى أرضه، ونطالب المسؤولين بمراعاة ظروف الأهالي والعمل على تحقيق حلمهم وإنشاء المزلقان، كما نأمل في القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي الاستجابة لمطالب أهالي القرية.

من جانبه قال مصدر مسؤول بهيئة سكك حديد طنطا، أن الهيئة تتصدى إلى كل المزلقان العشوائية وتعمل على غلقها بشكل فوري، حفاظًا على أرواح المواطنين وركاب الهيئة، وتحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية كافة ضد المخالفين ممن أنشأوا المزلقانات العشوائية.

وأضاف المصدر، طلب عدم ذكر اسمه، أن الهيئة تعمل وفقا لخطة وتعطي أولوية لتطوير المزلقانات القديمة ودخولها مرحلة العمل الإلكتروني، وإنشاء المزلقانات على جميع خطوط الهيئة لديها قواعد تتم من خلالها، وتعمل سكك حديد طنطا على دراسة طلب الأهالى ومدى إمكانية تنفيذه وفقا للقواعد.