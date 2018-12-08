خبراء عن اقتراب سفن حربية أمريكية من سواحل روسيا: تهديد لن يرقى لحرب

بدأت السفن الحربية الأمريكية في الاقتراب من الحدود الروسية الشرقية، في خليج بطرس الأكبر في بحر اليابان، بهدف تحدي القوة البحرية المفرطة لروسيا، حيث إن الولايات المتحدة لا تعترف بالمطالب البحرية الروسية فيما يتعلق بمناطق تتجاوز الـ12 ميلا التي يضمنها القانون الدولي من ساحلها، حسبما أفاد موقع روسيا اليوم.

وقالت المتحدثة باسم أسطول المحيط الهادي الأمريكي، راشيل ماكّار، إن الولايات المتحدة لا تعترف "بالمطالب البحرية" الروسية فيما يتعلق بمناطق تتجاوز بكثير الـ12 ميلاً.

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن سفنا حربية أمريكية اقتربت من الحدود الروسية في بحر اليابان، وأجرت مناورة عسكرية على الحدود الروسية، مؤكدا أن الولايات المتحدة لا تريد تخطي الحدود الروسية.

وأضاف فهمي لـ"الوطن"، أن الولايات المتحدة تريد إرسال رسالة لروسيا بأنها لن تسمح لها بالتحرك بحرية في هذه المنطقة المهمة، وخاصة في منطقة مضيق هرمز، وتحجيم تحركاتها، موضحا أن روسيا أوصت بتجهيز سفن بحرية بغرض "تأمين مصالح روسيا في هذه المنطقة"، لكنها لم تحدد طبيعة عملها.

ويستبعد أستاذ العلوم السياسية أن يدخل الطرفان في صدام عسكري، وإنما سيستمر كل منهما في توجيه التهديدات العسكرية، دون اتخاذ أي خطوة جادة من شأنها الضرر بمصالح البلدين.

من جانبه، قال الدكتور جمال سلامة، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن الولايات المتحدة أرادت تخويف روسيا نتيجة لنشاطها البحري الزائد وآخرها احتجاز موسكو سفنا من دولة أوكرانيا، موضحا أن الولايات المتحدة لا تريد إتاحة الفرصة لروسيا للتوسع البحري في منطقة مضيق هرمز.

وأضاف سلامة لـ"الوطن"، أن منطقة مضيق هرمز مهمة للولايات المتحدة، فيعبر 30% من واردات النفط الأمريكي عبر هذا المضيق وسيطرة روسيا عليه يمثل تهديدا لها، موضحا أن كلا الدولتين لن يدخلا في مرحلة الصدام العسكري.