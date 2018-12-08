مالكة "LTC" تعلن بيعها للقناة بعد إيقافها

أعلنت سميرة الدغيدي، مالكة قناة LTC، عن بيعها للقناة.

وكتبت الدغيدي عبر حسابها على "فيسبوك": "تم بحمد الله بيع قناة LTC".

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أصدر قرارا بمنع بث قناة ltc لحين تقنين أوضاعها القانونية.

وصدر القرار بعد منح القناة المذكورة مهلة 15 يومًا لتقنين أوضاعها، وتم مد المهلة لمدة 30 يومًا أخرى انتهت في 20 نوفمبر الماضي.

كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد أصدر قرارًا في 8 أكتوبر الماضي بمنح القناة مهلة أسبوعين لتقنين أوضاعها والانتهاء من إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة البث الفضائي وفقًا للقانون رقم 180 لسنة 2018 والذي ينص في مادته الأولى على أن "عدم الالتزام بمدة المهلة يعد منعا لمزاولة النشاط"، كما أصدر المجلس قرارًا يوم 21 أكتوبر بمد المهلة الممنوحة للقناة لمدة شهر آخر.