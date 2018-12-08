شهدت محافظة بورسعيد أمطارًا غزيرة على مدار يومين مع انخفاض شديد فى درجة الحرارة التي وصلت إلى 14 درجة مئوية، كما شهدت الأسواق التجارية ركودًا على غير المعتاد خاصة أسواق البضائع الأجنبية وتواجد زائرين المدينة بها كل أسبوع بسبب الطقس السيئ.

وأبدى التجار حزنهم لانتظارهم الزائرين كل جمعة باعتباره أكثر الأيام رواجًا لتجارة الملابس الجاهزة وخصوصًا المستوردة منها ولكن بات الركود سيد الموقف، كما حرص أصحاب المحلات على طرد مياه الأمطار من أمام محلاتهم وتواصلوا مع الأحياء خصوصًا في حي العرب لشفط مياه الأمطار وتسليك البالوعات فى الشوارع.

من جانب آخر انتشرت سيارات شفط مياه الأمطار والصرف الصحي في شوارع حي العرب تحت إشراف عادل عبدالفتاح رئيس حي العرب كما تم تسليك وشفط وكسح مياه صرف الصحي بشارع الصباح مدخل عماره 37 بالكويت بالتعاون مع إدارة الصرف الصحي.

وتم رفع جميع التجمعات والقمامة والمخلفات وتفريغ الصناديق مرورًا بمنطقة الساحل ومناطق وسط العرب وأرض العزب والكويت والسلام وخلف مسجد الشاطئ وحديقة الشاطئ وكنس وتجريف ورفع الرمال بمحيط حضانة السيد سرحان ورفع كفاءة المربع بالكامل وشارع عاطف السادات وطرح البحر و٢٣ يوليو

وأعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالي" أن حركة السفن اليوم لم تتأثر بالطقس السيئ الذي يمر بالبلاد وسجلت الموانئ دخول 30 سفينة حاويات وبضائع عامة حيث سجل ميناء شرق بورسعيد 14 سفينة كما سجل ميناء غرب بورسعيد 16 سفينة متنوعة حاويات و بضائع عامة.

وشهد الميناء تفريغ 9318 طن رخام قادمًا على متن السفينتين ZAMZAM والتي ترفع علم توجو ويبلغ طولها 93 مترا والغاطس ٧أمتار، والسفينة JOY BROTHERS وترفع علم بليز ويبلغ طولها 108 أمتار والغاطس 6.1 متر كما يتم تفريغ 197 طنًا معدات بترولية لاستخدامها في حقل ظهر قادمة على متن السفينة DEO VOLENTE وترفع علم هولندا.

وأصدر اللواء عبدالقادر درويش نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ( القطاع الشمالي ) تعليماته إلي الجهات المختصة بالميناء لتسهيل الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء وسرعة عمليات الشحن والتفريغ مع ضمان إنجاز العمل في المواعيد المحددة.

من جانب آخر يستمر إغلاق ميناء الصيد البحري ببورسعيد لليوم الثالث على التوالي بعد عودة مراكب الصيد إلى أرصفة الميناء منذ يومين، وأكد مسؤولي الميناء أنه لن يتم فتح الميناء حتى تحسن الأحوال الجوية كما تم تحذير الصيادين بالمراكب والشباك "الدهرا" على شاطئ بورسعيد من الصيد لارتفاع الأمواج إلى 7 أمتار مما يشكل خطورة على حياتهم.