الأرصاد| حالة الطقس اليوم.. تحسن الأحوال الجوية وسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية تحسن الأحوال الجوية اليوم السبت 8 ديسمبر 2018، حيث يسود طقس مائل للبرودة شمالًا حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا.

ويستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد والرياح أغلبها غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الشرقية وتؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.

وتوقع الخبراء أن تصل درجة الحرارة العظمى في القاهرة لـ20 درجة مئوية، بينما تسجل الصغرى 14 درجة.

ونشرت الهيئة بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة على بعض المدن والمحافظات المصرية، وبعض المدن العربية والعالمية، وجاء كما يلي: