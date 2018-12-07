الأرصاد| حالة الطقس اليوم.. بارد واستمرار سقوط الأمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة شمالًا حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا.

ويستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري وسيناء قد تمتد إلى القاهرة.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وتنشط حركة الرياح الشمالية الغربية على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر.

وتوقع الخبراء أن تصل درجة الحرارة العظمى في القاهرة لـ19 درجة مئوية، بينما تسجل الصغرى 14 درجة.

ونشرت الهيئة بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة على بعض المدن والمحافظات المصرية، وبعض المدن العربية والعالمية، وجاء كما يلي: