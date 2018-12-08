تستعرض "الوطن" أجندة بأهم فعاليات وأحداث، اليوم السبت 8 ديسمبر 2018، في مصر والوطن العربي والعالم.

- انطلاق فعاليات منتدى أفريقيا 2018 في شرم الشيخ

تنطلق فعاليات منتدى أفريقيا 2018 بمدينة شرم الشيخ وتستمر لمدة يومين تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بمشاركة 3000 شخص يمثلون نطاقات واسعة في مجال الأعمال والسياسة من كافة أنحاء قارة أفريقيا والعالم يتصدرهم زعماء وقادة القارة ومتحدثين بارزين من جهات إقليمية ودولية، ويناقش المؤتمر على مدى 21 جلسة مستقبل وآفاق الاستثمار ومجتمع الأعمال في القارة السمراء.

- إنطلاق جلسات "تمكين المرأة في أفريقيا"، و"يوم رواد الأعمال" على هامش منتدى "أفريقيا 2018"

تنطلق جلسات "تمكين المرأة في أفريقيا"، و"يوم رواد الأعمال" على هامش منتدى "أفريقيا 2018" الاقتصادي الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ اليوم وغدا برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

- استكمال محاكمة المتهمين في قضية تنظيم "أنصار بيت المقدس الإرهابي"

تستكمل محكمة جنايات القاهرة محاكمة 213 متهمًا من أخطر عناصر تنظيم "أنصار بيت المقدس الإرهابي"، في قضية اتهامهم بارتكاب أكثر من 54 جريمة إرهابية، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية بعدد من المحافظات، في مقدمتها مباني مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء.

- الرئيس السوداني يتوجه إلى إثيوبيا للمشاركة في الاحتفال بيوم الشعوب والقوميات الإثيوبي

يتوجه الرئيس السوداني، عمر البشير، إلى إثيوبيا للمشاركة في الاحتفال بيوم الشعوب والقوميات الإثيوبي بالعاصمة أديس أبابا، وإجراء مباحثات مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.. ومن المقرر أن يحضر البشير اجتماعاً ثلاثياً مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، ورئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيلي، وذلك لبحث القضايا الإقليمية المشتركة.

- الشركة المشغلة لبرج إيفل تغلقه بسبب احتجاجات "السترة الصفراء"

تغلق الشركة المشغلة لبرج إيفل الفرنسي المعلم السياحي الشهير؛ بسبب احتجاجات "السترات الصفراء" التي يتوقع أن تخرج في العاصمة الفرنسية باريس.. والتي لا تسمح باستقبال الزوار في ظروف آمنة.