شهد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ورئيس بينالي شرم الشيخ الدولي الثالث للفنون والدكتور جمال مليكة قومسير عام البينالى حفل ختام بينالي شرم الشيخ الدولي الثالث للفنون.

وهنأ المحافظ في كلمته الحضور على نجاح بينالي شرم الشيخ في عامه الثالث متمنيًا أن يكون بينالي شرم الشيخ الرابع في التوقيت نفسه من العام المقبل وبضعف أعداد الفنانين المتواجدين في البينالي الحالي.

وأعرب المحافظ عن سعادته لرعايته البينالي كل عام لما له من أثر بالغ في تغير الصورة الذهنية عن شرم الشيخ في الخارج باعتبار فناني البينالى هم القوة الناعمة التي تروج سياحيا لشرم الشيخ وللتأكيد أن مصر بلد الأمن والأمان، موضحًا أن البينالي في دورته الثانية عام 2017 جاء بعنوان "صرخة ضد الإرهاب" فإن هذه الدورة لعام 2018 تحت شعار "شرم الشيخ مدينة السلام" والتي ينادي بالسلام العالمي ومركزه مدينه شرم الشيخ.

وأكد فودة، استمراره في تقديم الدعم الكامل للبينالي في العام المقبل وقرر إقامة معرض لعرض اللوحات بميادين شرم الشيخ بخليج نعمه وسوهو سكوير والسوق القديم ثم مدينة طور سيناء.

وأشار مليكة إلى أن فكرة إقامة البينالي نشأت باتفاق فكري مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء على أن تعود السياحة الإيطالية بطريقة ثقافية.

كما قدم الجوائز علي الفائزين في البينالي وتكريم جميع المشاركين بهدايا تذكارية مقدمه من محافظة جنوب سيناء.

جدير بالذكر أن بينالي شرم الشيخ الثالث للفنون ضم أكثر من 50 فنان من ايطاليا ودول أوربا ومصر.

حضر البينالي اللواء نادر عشماوي سكرتير عام المحافظة والفنانة ندي بسيوني والدكتورة منال العبسي ومستشاري المحافظ وجميع الفنانين المشاركين في البينالي.