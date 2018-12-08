أعلن الشيخ محمد العش وكيل مديرية أوقاف شمال سيناء، اختتام فعاليات حملة محمد رسول الإنسانية من شمال سيناء.

وأضاف "العش"، أن الحملة استمرت لمدة شهر، وكان عدد القوافل التي تم تنفيذها في مساجد ومدارس ومراكز شباب المحافظة 1350 قافلة، بالإضافة إلى الحفلة الرئيسية، والتي حضرها اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وأوضح أنه جار تحديد موعد الحفل الختامي للحملة بالتنسيق مع محافظ شمال سيناء، ومقررا أن يتضمن توزيع شهادات التقدير والدروع على أكثر المشاركين والمتفاعلين مع الحملة.

وقال العش، إن الحملة تركزت على تغير المفاهيم الخاطئة عن الدين الإسلامي وسط جيل الشباب، وأن الحملة تركزت على سن الشباب المؤثر، وذلك في محاولة من وزارة الأوقاف نشر تعاليم الدين السمج، وذلك جنب إلى جنب مع استمرار عمل المعهد الأزهري الثقافي بشمال سيناء، والذي تم افتتاحه في العريش وبئر العبد ومناطق الوسط من سيناء، والذي شهد إقبالا كبيرا من المتقدمين.

وقال الشيخ خميس حمدي عميد المعهد الثقافي الإسلامي بشمال سيناء، إنه تم الانتهاء من توزيع الكتب الدراسية في المعهد، مع قيام الشيوخ والعمداء استمرار شرح المناهج بطريقة مفصلة، قبل تحديد موعد امتحانات الترم الأول خلال الأسابيع المقبلة.