قالت نورا فاضل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر إن جميع الإدارات التعليمية بمدن المحافظة على أتم الاستعداد لامتحانات الترم الأول، وقامت المديرية بتسليم امتحانات الفصل الدراسي الأول للمطبعة السرية، مشيرة إلى أنه تم أخذ إقرارات على جميع المعلمين بالتعهد من الانتهاء من المناهج الدراسية والمراجعات النهائية في التوقيت المحدد حسب الخطة الموضوعة من الوزارة.

وأضافت "فاضل" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه بمجرد استلام نماذج الشكل الجديد للصف الأول الثانوي والذي يطبق خلال العام الحالي فسيتم عقد اجتماع موسع مع مديري الإدارات التعليمية بجميع مدن المحافظة للتعرف على شرح مفصل وكيفية العمل به.

وأفادت بدراسة سوق العمل ومتطلبات الحياة وبناء على الدراسة يتم إنشاء أقسام جديدة بمراحل التعليم الفني لاكتساب الطالب الخبرة الكافية وتجهيزه للحياة العملية.